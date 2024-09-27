Мешканцям Запорізької області дозволили ховатись у шкільних укриттях: в які години

Мешканцям Запорізької області дозволили користуватися шкільними укриттями під час ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Facebook.

Правила користування шкільними укриттями

Федоров нагадав, що російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти Запорізької області різними видами озброєння. Крім того, відтепер до Запоріжжя долітають ворожі КАБи.

З огляду на це мешканці Запорізької області можуть користуватися шкільними укриттями.

"Безпека людей - пріоритет обласної та міської влади. Розширюємо доступ до безпечних локацій", - уточнив посадовець.

Він пояснив, що укриття у школах Запоріжжя та інших населених пунктів області відкриті для мешканців з 17 години вечора до 7 години ранку (адже вдень там проходить офлайн навчання).

"У цей час в укриттях немає уроків і дітей. Тож коли виникає загроза атак - є додаткова можливість уберегти себе від ворожих ударів", - підсумував очільник ОВА.

Допис очільника Запорізької ОВА (скриншот: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Як знайти найближче укриття

Адреси укриттів різних типів неподалік Запоріжжя можна знайти на відповідній мапі в Google maps.

На ній можна побачити місцерозташування та адреси:

протирадіаційних укриттів

сховищ

швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту

найпростіших укриттів

Для того, щоб ознайомитись з повним переліком адрес, достатньо натиснути на значок "Усі елементи" під відповідною категорією.

Карта укриттів Запорізької області (скриншот: google.com/maps)

Крім того, щоб знайти найближче укриття у Запоріжжі, можна скористатись спеціальною інтерактивною мапою.

Карта укриттів Запоріжжя (скриншот: ukryttya.zp.gov.ua)