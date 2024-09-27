Мешканцям Запорізької області дозволили ховатись у шкільних укриттях: в які години
Мешканцям Запорізької області дозволили користуватися шкільними укриттями під час ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Facebook.
Правила користування шкільними укриттями
Федоров нагадав, що російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти Запорізької області різними видами озброєння. Крім того, відтепер до Запоріжжя долітають ворожі КАБи.
З огляду на це мешканці Запорізької області можуть користуватися шкільними укриттями.
"Безпека людей - пріоритет обласної та міської влади. Розширюємо доступ до безпечних локацій", - уточнив посадовець.
Він пояснив, що укриття у школах Запоріжжя та інших населених пунктів області відкриті для мешканців з 17 години вечора до 7 години ранку (адже вдень там проходить офлайн навчання).
"У цей час в укриттях немає уроків і дітей. Тож коли виникає загроза атак - є додаткова можливість уберегти себе від ворожих ударів", - підсумував очільник ОВА.
Допис очільника Запорізької ОВА (скриншот: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Як знайти найближче укриття
Адреси укриттів різних типів неподалік Запоріжжя можна знайти на відповідній мапі в Google maps.
На ній можна побачити місцерозташування та адреси:
- протирадіаційних укриттів
- сховищ
- швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту
- найпростіших укриттів
Для того, щоб ознайомитись з повним переліком адрес, достатньо натиснути на значок "Усі елементи" під відповідною категорією.
Карта укриттів Запорізької області (скриншот: google.com/maps)
Крім того, щоб знайти найближче укриття у Запоріжжі, можна скористатись спеціальною інтерактивною мапою.
Карта укриттів Запоріжжя (скриншот: ukryttya.zp.gov.ua)
Ситуація в Запорізькій області
Нагадаємо, Запорізька область потерпає від регулярних ворожих обстрілів, однак до шкільних укриттів громадянам ходити до останнього часу забороняли, адже вони "використовуються для навчання".
Нещодавно мешканці Запоріжжя під час російського нічного обстрілу не змогли потрапити в укриття, оскільки ті були зачинені. З огляду на це в місті запровадили перевірки - щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, які не відкривали укриття під час повітряних тривог.
Повідомлялося також, що російська армія провела певні зміни в модифікації керованих авіаційних бомб (КАБів), тож тепер ці ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя.
За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, наразі РФ має цих бомб "достатню кількість".
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