Во Львове люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги: что случилось

Что известно о закрытом укрытии во Львове

Украинцам рассказали, что сегодня утром во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме на улице Ивана Франко.

"Именно в это время в городе продолжалась воздушная тревога", - добавили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что правоохранители:

немедленно прибыли по указанному адресу;

подтвердили полученную информацию.

"Укрытие действительно было закрыто, из-за чего люди не могли попасть в безопасное место во время воздушной тревоги", - отметили в полиции.

Сообщается, что по данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 (под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры) начали уголовное производство по части 1 статьи 135 ("Оставление в опасности") Уголовного кодекса Украины.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения или лишения свободы.

"Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия - с целью привлечения их к ответственности", - добавили в пресс-службе.

В завершение гражданам напомнили: "если во время воздушной тревоги вы не можете получить доступ к укрытию, то обязательно сообщайте об этом по спецлинии "102".

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)