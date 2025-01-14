На третій рік війни доступних сучасних укриттів недостатньо: як будуть вирішувати проблему

На третьому році війни в середньому від третини до половини укриттів, позначених на онлайн-картах, просто не існує, а наявні далеко не завжди відчинені. Навіть у столиці наразі відчинені лише 62,6% укриттів. Тому незабаром в Україні проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть їх у спеціальний реєстр.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження укриттів від Центру громадянських свобод ОЗОН, опублікованого у матеріалі Pragmatika.

За її словами, група вже втретє провела відповідне дослідження, мета якого - зʼясувати, чи всі укриття, вказані на онлайн-картах, справді існують, чи відчинені вони та чи є там хоча б мінімальні зручності. Волонтери відвідали майже півтисячі сховищ у Києві, Черкасах, Одесі, Шостці, Чернігові, Миколаєві, Роздільній, Луцьку, Вінниці та Запоріжжі й оцінили їх на предмет доступності, безпеки і відкритості для людей із домашніми тваринами.

Аналізувались наступні моменти:

Чи зачинені вхідні двері;

Чи є на стінах сусідніх будівель позначки, які допоможуть знайти вхід;

Чи є біля входу інформаційна табличка;

Наявність на табличці номера телефону, щоб можна було попросити відчинити двері укриття;

Чи є на шляху закриті ворота або шлагбаум чи охорона, яка може не пустити, тощо;

Наявність пологого спуску, пандуса, простору для маневрування на колісному кріслі чи інших інклюзивних засобів;

Наявність справного туалету, вентиляції, місць для сидіння, запасу технічної та питної води й зони для людей із домашніми тваринами.

Результати моніторингу виявилися неоднозначні - за вказаними параметрами у порівнянні з попередніми роками ситуація покращилася, але все ж не суттєво. Так, порівняно з показниками попередніх років цьогорічні підвищилися в середньому лише на 10%.

"Мушу з сумом констатувати - результати проведеного дослідження свідчать, що на третьому році війни в Києві відчинені лише 62,6% укриттів. Щодо води, електроенергії, сидінь та вентиляції, їх наявність коливається в межах 30–50%, тому експерти оцінили київські сховища всього у 3 бали. В містах центрального регіону ситуація не краща - в Черкассах відчинено лише 48,5% сховищ, а в цілому приміщення отримали оцінку 3,2 бала. У Вінниці відчинено 50% укриттів, а їхня загальна оцінка - висока за доступністю та дуже низька за якістю зручностей", - повідомила Шуляк

В низці міст, що вже зазнали значних руйнувань, ситуація вкрай складна. Найгірше в Чернігові, де знайшлося тільки 28% зазначених на карті укриттів, відчиненими виявилися лише 15,6%, а загальний стан сховищ отримав оцінку 1 бал. У Миколаєві справи трішки кращі: 52,7% укриттів існують, але лише третина - відчинена, а загальний стан оцінений на 2,6 бала. В Запоріжжі половина укриттів відчинена, але умови перебування в них залишають бажати кращого. Поки що на цьому сумному фоні вирізняється лише Одеса - там відчинено 79% укриттів, а умови перебування в них отримали оцінку аж 3,9 бала.

Щодо доступності укриттів для людей з домашніми тваринами, ситуація не настільки критичні. Річ у тім, що нині право спускатися в укриття разом з улюбленцями гарантує наказ МВС України від 10.01.2024 № 18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту". Але за результатами моніторингу виявилося, що до виходу указу МВС людей із пухнастиками в руках не пускали лише до 3% укриттів.

"Тобто підсумок моніторингової групи невтішний - попри приємну новину щодо офіційного дозволу перебувати в укритті разом із твариною, ситуація невтішна: на третьому році війни в середньому від третини до половини укриттів, позначених на онлайн-картах, просто не існує, а наявні далеко не завжди відчинені", - констатувала Шуляк.

При цьому вона наголосила - наприкінці 2024 року Парламент ухвалив важливий закон, який має на меті допомогти впорядкувати ситуацію з укриттями. Йдеться про законопроєкт №11345, який передбачає проведення в Україні інвентаризацію всіх укриттів і їх внесення у спеціальний реєстр.

"В Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС. Йдеться про створення так званих центрів безпеки, де буде розміщено одразу кілька екстрених служб - пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейська станція. Крім цього, кожне укриття потрібно буде зареєструвати і проводити для нього технічну інвентаризацію, що допоможе знати точну кількість і стан таких споруд", - розповіла Олена Шуляк.

Вона також нагадала, що з минулого року в Україні почав діяти Закон № 2486-IX щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Він передбачає обов‘язкову наявність інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній і проєктній документації, а також створення мережі надійних та сучасних укриттів. Крім цього, законом передбачена обов’язкова наявність укриттів у новобудовах використання споруд подвійного призначення.

"З 1 листопада 2023 року нові ДБН - ДБН «Захисні споруди цивільного захисту» (ДБН В.2.2-5:2023), вже почали діяти. Не всім вони подобаються, але безпека для нас сьогодні на першому місці і, звичайно, будівництво укриття і постійний перегляд можливостей переміщати і наші виробництва. і наші адміністративні споруди під землю зараз будуть у прерогативі", - розповіла Шуляк.

Крім безпекового також дуже швидко розроблявся стандарт щодо запровадження принципів безбар'єрності, доступності, інклюзивності. Зокрема, конкретні приклади їх впровадження вже є у сфері містобудування та будівництва, оскільки вищезгадані ДБН передбачають і підвищені вимоги до інклюзивності. Ними зобов’язані керуватися підрядники під час проєктування, будівництва і відновлення пошкоджених об’єктів.