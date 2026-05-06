У Львові готують підвищення цін на проїзд: які нові тарифи

У Львові відбудеться публічне обговорення змін до тарифів на проїзд у міському громадському транспорті. Йдеться про можливе підвищення вартості квитків у автобусах, трамваях і тролейбусах.

Якими можуть бути нові тарифи та коли їх обговорюватимуть – повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Головне:

Обговорення тарифів відбудеться 7 травня о 16:30.

Вартість проїзду може зрости до 23–30 грн.

Студентський тариф пропонують підвищити до 11,5 грн.

Остаточне рішення ухвалить виконком після консультацій.

Коли і де відбудеться обговорення

Публічне обговорення проєкту рішення заплановане на 7 травня у приміщенні Першої Львівської медіатеки. Початок – о 16:30. Взяти участь можна за попередньою реєстрацією.

Зауваження та пропозиції до проєкту також можна подавати до 9 травня через ЦНАПи або поштою до департаменту міської мобільності.

Які тарифи пропонують

Згідно з проєктом рішення, вартість проїзду може зрости:

оплата транспортною карткою для студентів – 11,5 грн (зараз 8,5 грн)

оплата карткою або додатком – 23 грн (зараз 17 грн)

оплата банківською карткою – 26 грн (зараз 20 грн)

готівкою – 30 грн (зараз 25 грн)

Також пропонують підвищити абонементи: студентський – до 575 грн, загальний – до 1150 грн. Штраф за безквитковий проїзд може зрости до 520 грн.

Чому тариф хочуть підвищити

Перевізники звернулися до міськради ще на початку березня, пояснюючи необхідність перегляду тарифів різким зростанням цін на пальне.

Якщо у 2025 році дизель коштував близько 48 грн за літр, то зараз – понад 90 грн. Це суттєво впливає на собівартість перевезень.

У міськраді зазначають, що проаналізували розрахунки перевізників і погодилися з необхідністю підвищення, однак не підтримали запропонований рівень понад 40 грн за поїздку.

Що буде далі

Після громадського обговорення остаточне рішення щодо тарифів має ухвалити виконавчий комітет.

Водночас перевізники повинні будуть підвищувати якість послуг і оновлювати транспорт. Наразі у Львові вже курсує близько 400 низькопідлогових автобусів, а понад 78% транспорту є доступними для маломобільних пасажирів.

Водночас у місті діють пільги: понад 30 категорій пасажирів користуються транспортом безкоштовно, а для інших зберігаються безкоштовні пересадки при оплаті через електронні сервіси.