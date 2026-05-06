Во Львове готовят повышение цен на проезд: какие новые тарифы

11:24 06.05.2026 Ср
В городе планируют пересмотреть стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах
aimg Анастасия Мацепа
Фото: во Львове обсудят повышение тарифов на проезд (Getty Images)
Во Львове состоится публичное обсуждение изменений в тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Речь идет о возможном повышении стоимости билетов в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Какими могут быть новые тарифы и когда их будут обсуждать - сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Главное:

  • Обсуждение тарифов состоится 7 мая в 16:30.
  • Стоимость проезда может вырасти до 23-30 грн.
  • Студенческий тариф предлагают повысить до 11,5 грн.
  • Окончательное решение примет исполком после консультаций.

Когда и где состоится обсуждение

Публичное обсуждение проекта решения запланировано на 7 мая в помещении Первой Львовской медиатеки. Начало - в 16:30. Принять участие можно по предварительной регистрации.

Замечания и предложения к проекту также можно подавать до 9 мая через ЦНАПы или по почте в департамент городской мобильности.

Какие тарифы предлагают

Согласно проекту решения, стоимость проезда может вырасти:

оплата транспортной картой для студентов - 11,5 грн (сейчас 8,5 грн)
оплата карточкой или приложением - 23 грн (сейчас 17 грн)
оплата банковской картой - 26 грн (сейчас 20 грн)
наличными - 30 грн (сейчас 25 грн)

Также предлагают повысить абонементы: студенческий - до 575 грн, общий - до 1150 грн. Штраф за безбилетный проезд может вырасти до 520 грн.

Почему тариф хотят повысить

Перевозчики обратились в горсовет еще в начале марта, объясняя необходимость пересмотра тарифов резким ростом цен на топливо.

Если в 2025 году дизель стоил около 48 грн за литр, то сейчас - более 90 грн. Это существенно влияет на себестоимость перевозок.

В горсовете отмечают, что проанализировали расчеты перевозчиков и согласились с необходимостью повышения, однако не поддержали предложенный уровень более 40 грн за поездку.

Что будет дальше

После общественного обсуждения окончательное решение по тарифам должен принять исполнительный комитет.

В то же время перевозчики должны будут повышать качество услуг и обновлять транспорт. Сейчас во Львове уже курсирует около 400 низкопольных автобусов, а более 78% транспорта доступны для маломобильных пассажиров.

В то же время в городе действуют льготы: более 30 категорий пассажиров пользуются транспортом бесплатно, а для других сохраняются бесплатные пересадки при оплате через электронные сервисы.

