Во Львове готовят повышение цен на проезд: какие новые тарифы
Во Львове состоится публичное обсуждение изменений в тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Речь идет о возможном повышении стоимости билетов в автобусах, трамваях и троллейбусах.
Какими могут быть новые тарифы и когда их будут обсуждать - сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
Главное:
- Обсуждение тарифов состоится 7 мая в 16:30.
- Стоимость проезда может вырасти до 23-30 грн.
- Студенческий тариф предлагают повысить до 11,5 грн.
- Окончательное решение примет исполком после консультаций.
Когда и где состоится обсуждение
Публичное обсуждение проекта решения запланировано на 7 мая в помещении Первой Львовской медиатеки. Начало - в 16:30. Принять участие можно по предварительной регистрации.
Замечания и предложения к проекту также можно подавать до 9 мая через ЦНАПы или по почте в департамент городской мобильности.
Какие тарифы предлагают
Согласно проекту решения, стоимость проезда может вырасти:
оплата транспортной картой для студентов - 11,5 грн (сейчас 8,5 грн)
оплата карточкой или приложением - 23 грн (сейчас 17 грн)
оплата банковской картой - 26 грн (сейчас 20 грн)
наличными - 30 грн (сейчас 25 грн)
Также предлагают повысить абонементы: студенческий - до 575 грн, общий - до 1150 грн. Штраф за безбилетный проезд может вырасти до 520 грн.
Почему тариф хотят повысить
Перевозчики обратились в горсовет еще в начале марта, объясняя необходимость пересмотра тарифов резким ростом цен на топливо.
Если в 2025 году дизель стоил около 48 грн за литр, то сейчас - более 90 грн. Это существенно влияет на себестоимость перевозок.
В горсовете отмечают, что проанализировали расчеты перевозчиков и согласились с необходимостью повышения, однако не поддержали предложенный уровень более 40 грн за поездку.
Что будет дальше
После общественного обсуждения окончательное решение по тарифам должен принять исполнительный комитет.
В то же время перевозчики должны будут повышать качество услуг и обновлять транспорт. Сейчас во Львове уже курсирует около 400 низкопольных автобусов, а более 78% транспорта доступны для маломобильных пассажиров.
В то же время в городе действуют льготы: более 30 категорий пассажиров пользуются транспортом бесплатно, а для других сохраняются бесплатные пересадки при оплате через электронные сервисы.