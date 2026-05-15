У Львові дорожчає проїзд у всьому громадському транспорті: нові ціни з 16 травня

Нова вартість проїзду у транспорті Львова

Згідно з інформацією ЛМР, вартість проїзду у всьому громадському транспорті Львова змінюється з суботи, 16 травня 2026 року.

При цьому ціна квитка залежатиме від способу оплати:

при оплаті "ЛеоКарт" для студентів - 11,5 гривень;

при оплаті додатком або загальною "ЛеоКарт" - 23 гривні;

при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC - 26 гривень;

при оплаті готівкою - 30 гривень.

Крім того, вартість перевезення багажу:

при безготівковому розрахунку - 23 гривні;

при оплаті готівкою - 30 гривень.

Студентський абонемент на всі види транспорту буде коштувати 575 гривень.

Тим часом загальний абонемент на всі види транспорту - 1150 гривень.

Збільшується також і штраф за безквитковий проїзд - 520 гривень.

Нова вартість проїзду у громадському транспорті Львова (інфографіка: facebook.com/lviv.adm)

Насамкінець мешканцям і гостям міста пояснили, чому саме змінюються тарифи.

"Під час попереднього перегляду цін (у травні минулого року), дизельне пальне коштувало близько 48 гривень за літр, сьогодні - вже понад 90 гривень", - нагадали у ЛМР.

Повідомляється також, що куплені раніше квитки - залишаються дійсними.