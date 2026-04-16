ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення

14:10 16.04.2026 Чт
3 хв
Чи не втратять пільги на проїзд визначені категорії?
aimg Василина Копитко
Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення Вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві розрахункова вартість проїзду в комунальному наземному транспорті на сьогодні становить 44 грн, а в метрополітені цей показник ще вищий. Однак нові тарифи враховуватимуть соціальну складову.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Головне:

  • Реальна собівартість: Розрахункова вартість однієї поїздки у наземному транспорті Києва становить 44 гривні, у метрополітені цей показник ще вищий.
  • Статус рішення: Зараз мова не йде про встановлення тарифів на рівні собівартості; остаточне рішення ухвалять після завершення економічних розрахунків.
  • Причини перегляду: Вартість проїзду не змінювали з 2018 року, водночас витрати на пальне, електрику та зарплати суттєво зросли, а дотації з бюджету сягнули 12 млрд грн на рік.
  • Пільги та охоплення: У разі підвищення цін система пільг залишиться незмінною, а нові тарифи впровадять одночасно для всіх видів муніципального транспорту.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві

У Департаменті зазначають, що попри названі цифри собівартості, зараз не йдеться про встановлення тарифів на такому рівні.

"Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків", - зазначили у відомстві.

Якщо тарифи переглянуть, зміни торкнуться одночасно всіх видів муніципального транспорту: метрополітену, автобусів, тролейбусів та трамваїв. При цьому система пільг для визначених категорій громадян залишиться без змін.

"Варто зазначити, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету Києва, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове фінансове навантаження на місто", - наголосили у Департаменті.

Чому влада готує перегляд цін

Міська влада Києва готує обґрунтування для зміни вартості проїзду вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним департаментам нещодавно дав мер Віталій Кличко. Основні причини можливого підвищення:

  • Зростання витрат: За останні вісім років суттєво подорожчали пальне, електроенергія, витратні матеріали та логістика, а також зросли зарплати працівників.
  • Величезні дотації: Громадський транспорт столиці є дотаційним. Цього року місто виділяє на його підтримку 12 мільярдів гривень.
  • Проблема пільг: Держава не компенсує місту витрати на пільгові перевезення у повному обсязі, тому сотні мільйонів гривень щорічно йдуть безпосередньо з київського бюджету.

Нагадаємо, що в Києві з 14 березня зросли тарифи на проїзд у деяких приватних маршрутних таксі до 20 гривень. Причиною цього стало різке здорожчання палива.

Раніше ми писали про те, що у Тернополі з 23 березня також почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки залежатиме від способу оплати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Метро Тарифи
Новини
