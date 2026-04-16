Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення
У Києві розрахункова вартість проїзду в комунальному наземному транспорті на сьогодні становить 44 грн, а в метрополітені цей показник ще вищий. Однак нові тарифи враховуватимуть соціальну складову.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Головне:
- Реальна собівартість: Розрахункова вартість однієї поїздки у наземному транспорті Києва становить 44 гривні, у метрополітені цей показник ще вищий.
- Статус рішення: Зараз мова не йде про встановлення тарифів на рівні собівартості; остаточне рішення ухвалять після завершення економічних розрахунків.
- Причини перегляду: Вартість проїзду не змінювали з 2018 року, водночас витрати на пальне, електрику та зарплати суттєво зросли, а дотації з бюджету сягнули 12 млрд грн на рік.
- Пільги та охоплення: У разі підвищення цін система пільг залишиться незмінною, а нові тарифи впровадять одночасно для всіх видів муніципального транспорту.
Скільки коштуватиме проїзд у Києві
У Департаменті зазначають, що попри названі цифри собівартості, зараз не йдеться про встановлення тарифів на такому рівні.
"Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків", - зазначили у відомстві.
Якщо тарифи переглянуть, зміни торкнуться одночасно всіх видів муніципального транспорту: метрополітену, автобусів, тролейбусів та трамваїв. При цьому система пільг для визначених категорій громадян залишиться без змін.
"Варто зазначити, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету Києва, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове фінансове навантаження на місто", - наголосили у Департаменті.
Чому влада готує перегляд цін
Міська влада Києва готує обґрунтування для зміни вартості проїзду вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним департаментам нещодавно дав мер Віталій Кличко. Основні причини можливого підвищення:
- Зростання витрат: За останні вісім років суттєво подорожчали пальне, електроенергія, витратні матеріали та логістика, а також зросли зарплати працівників.
- Величезні дотації: Громадський транспорт столиці є дотаційним. Цього року місто виділяє на його підтримку 12 мільярдів гривень.
- Проблема пільг: Держава не компенсує місту витрати на пільгові перевезення у повному обсязі, тому сотні мільйонів гривень щорічно йдуть безпосередньо з київського бюджету.
