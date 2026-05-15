Во Львове дорожает проезд во всем общественном транспорте: новые цены с 16 мая

11:52 15.05.2026 Пт
2 мин
Купленные ранее билеты останутся действительными, но штрафы за проезд без них - возрастут
aimg Ирина Костенко
Стоимость проезда в общественном транспорте Львова меняется (фото иллюстративное: t.me/lviv_adm)

Во Львове с 16 мая официально меняется стоимость проезда во всем транспорте. Цена билета - зависит от способа оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского городского совета (ЛГС) в Facebook.

Читайте также: Транспорт дорожает: где в Украине уже подняли цены и сколько будет стоить проезд

Новая стоимость проезда в транспорте Львова

Согласно информации ЛГС, стоимость проезда во всем общественном транспорте Львова меняется с субботы, 16 мая 2026 года.

При этом цена билета будет зависеть от способа оплаты:

  • при оплате "ЛеоКарт" для студентов - 11,5 гривен;
  • при оплате приложением или общей "ЛеоКарт" - 23 гривны;
  • при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC - 26 гривен;
  • при оплате наличными - 30 гривен.

Кроме того, стоимость перевозки багажа:

  • при безналичном расчете - 23 гривны;
  • при оплате наличными - 30 гривен.

Студенческий абонемент на все виды транспорта будет стоить 575 гривен.

Между тем общий абонемент на все виды транспорта - 1150 гривен.

Увеличивается также и штраф за безбилетный проезд - 520 гривен.

Новая стоимость проезда в общественном транспорте Львова (инфографика: facebook.com/lviv.adm)

В завершение жителям и гостям города объяснили, почему именно меняются тарифы.

"Во время предыдущего пересмотра цен (в мае прошлого года), дизельное топливо стоило около 48 гривен за литр, сегодня - уже более 90 гривен", - напомнили в ЛГС.

Сообщается также, что купленные ранее билеты - остаются действительными.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с 14 марта выросли тарифы на проезд в некоторых частных маршрутных такси.

Кроме того, в КГГА назвали реальную цену проездных билетов и поделились планами на повышение.

Читайте также, сколько стоил проезд в общественном транспорте в разных областных центрах Украины в начале марта 2026 года.

