У Львові через атаку дрона пошкоджено музей "Тюрма на Лонцького": які наслідки

Атака на Львів 24 березня

Нагадаємо, що 24 березня, російські окупанти вдарили дроном по центру Львова. Внаслідок удару постраждала спадщина ЮНЕСКО - будинок, який входить до ансамблю Бернардинського монастиря. Зараз Україна ініціює, аби ЮНЕСКО оглянуло наслідки для пам'ятки.

На атаку відреагував Володимир Зеленський, назвавши її "абсолютним збоченням". Також на подію емоційно відреагував мер Львова Андрій Садовий, заявивши, що має багато питань до військових. Однак згодом він перепросив за свою реакцію.