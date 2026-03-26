Во Львове из-за атаки дрона поврежден музей "Тюрьма на Лонцкого": какие последствия

Главное: В результате российской атаки взрывной волной выбиты 23 двойных деревянных окна и повреждено внутреннее перекрытие здания.

для проведения восстановительных работ. Историческое значение: В стенах бывшей нацистской и советской застенки удерживали Степана Бандеру, Иосифа Слепого и Вячеслава Чорновила. Это очередной случай целенаправленного уничтожения Россией украинского культурного наследия.

Последствия для музея от российской атаки

По данным обследования здания на ул. Степана Бандеры, 1, взрывной волной было выбито 23 двойных деревянных окна. Также зафиксировано повреждение внутреннего перекрытия музея.

Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений памятника архитектуры местного значения.

Чем уникален музей

Здание "Тюрьмы на Лонцкого" было возведено в конце XIX века. Оно известно как место расположения австро-венгерской жандармерии, а потом - нацистской и советской тюрьмы.

В результате атаки пострадало внутреннее перекрытие музея и 23 окна (фото: Евгений Бойко/Facebook)

В стенах следственного отдела НКВД в разное время удерживали знаковых фигур украинского сопротивления: Степана Бандеру, Иосифа Слепого, Вячеслава Чорновила и супругов Калинцев.

"Еще одна важная часть нашей истории получила повреждения из-за российской атаки", - отмечает Бойко.