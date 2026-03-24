"Це абсолютне збочення": Зеленський емоційно відреагував на удар "Шахедами" по церкві
Сьогодні, 24 березня, Росія з самої ночі завдає ударів "Шахедами" по Україні. Серед іншого був приліт по церкві у Львові, який президент Володимир Зеленський назвав "абсолютним збоченням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Іранські "Шахеди", модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові - це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), може це подобатися", - зазначив він.
Зеленський зазначив, що були атаковані центри українських міст. Під ударами були звичайні будинки, пологовий будинок в Івано-Франківську, була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові.
"На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них - п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога", - наголосив глава держави.
Президент додав, що основною ціллю росіян є енергетика - вони продовжують обстріли, щоб зламати Україну та її енергосистему.
Крім того, Зеленський констатував, що масштаб сьогоднішньої атаки "дуже чітко" свідчить, що у країни-агресорки немає реального наміру закінчувати війну.
Атака на захід України
Нагадаємо, російські окупанти 24 березня з ночі атакують Україну. Удень вони запустили по мирних українських містах велику кількість дронів-камікадзе.
Зазначимо, росіяни завдали ударів дронами по центру Львова. Внаслідок удару постраждали спадщина ЮНЕСКО та житлові будинки. Також на одній з вулиць впали уламки збитого безпілотника.
Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що в лікарнях міста 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.
Крім того, російські окупанти завдали удару дронами по центру Івано-Франківська, було пошкоджено два пологові будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо - постраждали. Серед постраждалих - 6-річна дитина.