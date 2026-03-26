У Львові через атаку дрона пошкоджено музей "Тюрма на Лонцького": які наслідки

Російський безпілотник пошкодив будівлю меморіалу-музею пам'яті жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" у Львові. Через руйнування перекриття та вибиті вікна заклад тимчасово припиняє роботу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення керуючого справами виконкому Львівської міської ради Євгена Бойко у Facebook .

"Ще одна важлива частина нашої історії зазнала пошкоджень через російську атаку", - зазначаэ Бойко.

У стінах слідчого відділу НКВС у різні часи утримували знакових постатей українського спротиву: Степана Бандеру, Йосифа Сліпого, В'ячеслава Чорновола та подружжя Калинців.

Будівля "Тюрми на Лонцького" була зведена наприкінці XIX століття. Вона відома як місце розташування австро-угорської жандармерії, а згодом - нацистської та радянської катівень.

За даними обстеження будівлі на вул. Степана Бандери, 1, вибуховою хвилею було вибито 23 подвійні дерев’яні вікна. Також зафіксовано пошкодження внутрішнього перекриття музею.

Атака на Львів 24 березня

Нагадаємо, що 24 березня, російські окупанти вдарили дроном по центру Львова. Внаслідок удару постраждала спадщина ЮНЕСКО - будинок, який входить до ансамблю Бернардинського монастиря. Зараз Україна ініціює, аби ЮНЕСКО оглянуло наслідки для пам'ятки.

На атаку відреагував Володимир Зеленський, назвавши її "абсолютним збоченням". Також на подію емоційно відреагував мер Львова Андрій Садовий, заявивши, що має багато питань до військових. Однак згодом він перепросив за свою реакцію.