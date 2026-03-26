Во Львове из-за атаки дрона поврежден музей "Тюрьма на Лонцкого": какие последствия

15:40 26.03.2026 Чт
В этой тюрьме когда-то удерживали Степана Бандеру, Вячеслава Черновола и супругов Калинцев
aimg Василина Копытко
Здание музея возведено еще в конце XIX века (фото: Евгений Бойко/Facebook)

Российский беспилотник повредил здание мемориала-музея памяти жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" во Львове. Из-за разрушения перекрытия и выбитых окон заведение временно прекращает работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение управляющего делами исполкома Львовского городского совета Евгения Бойко в Facebook.

Читайте также: ЮНЕСКО осмотрит место удара во Львове, Украина требует сильной реакции

Главное:

  • В результате российской атаки взрывной волной выбиты 23 двойных деревянных окна и повреждено внутреннее перекрытие здания.
  • Музей временно прекращает работу для проведения восстановительных работ.
  • Историческое значение: В стенах бывшей нацистской и советской застенки удерживали Степана Бандеру, Иосифа Слепого и Вячеслава Чорновила. Это очередной случай целенаправленного уничтожения Россией украинского культурного наследия.

Последствия для музея от российской атаки

По данным обследования здания на ул. Степана Бандеры, 1, взрывной волной было выбито 23 двойных деревянных окна. Также зафиксировано повреждение внутреннего перекрытия музея.

Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений памятника архитектуры местного значения.

Чем уникален музей

Здание "Тюрьмы на Лонцкого" было возведено в конце XIX века. Оно известно как место расположения австро-венгерской жандармерии, а потом - нацистской и советской тюрьмы.

В результате атаки пострадало внутреннее перекрытие музея и 23 окна (фото: Евгений Бойко/Facebook)

В стенах следственного отдела НКВД в разное время удерживали знаковых фигур украинского сопротивления: Степана Бандеру, Иосифа Слепого, Вячеслава Чорновила и супругов Калинцев.

"Еще одна важная часть нашей истории получила повреждения из-за российской атаки", - отмечает Бойко.

Атака на Львов 24 марта

Напомним, что 24 марта, российские оккупанты ударили дроном по центру Львова. В результате удара пострадало наследие ЮНЕСКО - дом, который входит в ансамбль Бернардинского монастыря. Сейчас Украина инициирует, чтобы ЮНЕСКО осмотрело последствия для памятника.

На атаку отреагировал Владимир Зеленский, назвав ее "абсолютным извращением". Также на событие эмоционально отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, заявив, что имеет много вопросов к военным. Однако потом он извинился за свою реакцию.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН