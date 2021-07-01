В масштабном ДТП во Львове пострадали пять человек, большинство - дети

Во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали пять человек. Авария произошла 30 июня около 23:15 на улице Городоцкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области .

По информации от правоохранителей, столкнулись автомобили "Шкода Октавия" и ВАЗ-2108. В результате ДТП пострадал водитель "восьмерки", 26-летний львовянин, а также четверо его пассажиров: 26-летняя женщина и трое детей - 2, 4 и 7 лет. Все они доставлены в местную больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.