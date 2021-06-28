ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Турции произошло ДТП с украинскими туристами: пятеро пострадали

Новина українською →
Турция, Понедельник 28 июня 2021 15:55
В Турции произошло ДТП с украинскими туристами: пятеро пострадали Фото: в Турции произошло ДТП с украинскими туристами (фото egehaber.com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Андрей Василюк

26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Отмечается, что пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя", - сообщил Николенко.

По информации турецкого издания Egehaber авария произошла около 06:00. Водитель выехал на встречную полосу.

Полиция начала расследование инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун