У масштабній ДТП у Львові постраждали п'ятеро людей, більшість - діти
У Львові сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в якій постраждали п'ятеро людей. Аварія сталась 30 червня близько 23:15 на вулиці Городоцькій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
За інформацією від правоохоронців, зіткнулися автомобілі "Шкода Октавія" і ВАЗ-2108. В результаті ДТП постраждав водій "вісімки", 26-річний львів'янин, а також четверо його пасажирів: 26-річна жінка і троє дітей - 2, 4 і 7 років. Всі вони доставлені в місцеву лікарню.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті-до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.
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