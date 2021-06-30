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Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два иностранца, еще трое в больнице

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Ровно, Среда 30 июня 2021 16:06
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два иностранца, еще трое в больнице Фото: ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Киев-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На трассе Киев-Чоп в полдень 30 июня произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегрузной фуры. В результате аварии погибли два иностранца, еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре управления полиции в Ровенской области.

Авария произошла вблизи села Сытное Дубенского района. По предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузной фурой DAF.

В салоне легкового автомобиля находились пять иностранцев - студентов высших учебных заведений Украины. Один из них скончался на месте ДТП, четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В ходе реанимационных мероприятий, несмотря на усилия врачей, один из госпитализированных умер.

Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. У водителей взяли пробы крови, алкоголь в них не обнаружен.

Фото: ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Киев-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Напомним, 19 июня на трассе Киев-Чоп перекрывали движение из-за тройного ДТП - два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум. Один из водителей скончался в больнице, другой был госпитализирован.

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