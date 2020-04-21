ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове отменили празднование дня города из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 21:44
Во Львове отменили празднование дня города из-за коронавируса
Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Новую дату празднования сообщат после завершения карантина

Местная власть Львова приняла решение о переносе празднования дня города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

По его словам, точная дата празднования будет сообщена уже после карантина.

"День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и отмечание почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья", - написал Садовой.

Напомним, на прошлой неделе Львовский горсовет принял решение об ужесточении карантинных ограничений. В частности, были закрыты все продуктовые рынки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабинете министров Украины допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб. Как отметили в правительстве, пасхальные богослужения посетили большее количество прихожан, чем предполагалось.

Отметим, карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.

В Херсонской области увеличилось количество заболевших COVID-19 В Ровенской области подтвердили более 10 новых случаев COVID-19
Новости Украины ЛьвовЛьвовкарантинДень городаКоронавирус
News
On Top