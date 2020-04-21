В Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пасхальные богослужения посетило значительно больше прихожан, чем предполагалось

Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Украинской православной церкви Московского патриархата могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире "Громадського".

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов", - ответил Немчинов на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить.

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину.

"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", - отметил он.

Напомним, в Донецкой области полиция открыла дело из-за собрания более 300 человек в Лавре.

Кроме того, карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.

Добавим, что в Украине зафиксировано рост количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным главы Минздрава, за последние 24 часа в стране выявлено 415 инфицированного COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области - 988.