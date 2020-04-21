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У Львові скасували святкування дня міста через коронавірус

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 21:44
У Львові скасували святкування дня міста через коронавірус
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Нову дату святкування повідомлять після завершення карантину

Місцева влада Львова ухвалила рішення про перенесення святкування дня міста у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий Facebook.

За його словами, точна дата святкування буде повідомлена вже після карантину.

"День міста, який ми звикли святкувати в першу неділю травня, в цьому році вимушені перенести. Разом з святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів'янин року", "Почесний львів'янин" та "Шляхетна родина", - написав Садовий.

Нагадаємо, минулого тижня Львівська міськрада ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень. Зокрема, були закриті всі продуктові ринки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кабінеті міністрів України допустили продовження жорсткого карантину через масові пасхальні служби. Як зазначили в уряді, великодні богослужіння відвідали більшу кількість прихожан, ніж передбачалося.

Зазначимо, карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.

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