Во Львове закрывают все продуктовые рынки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Деятельность рынков должна быть прекращено до конца сегодняшнего дня

Во Львове приняли решение об ужесточении карантинных мер, в частности будут закрыты все продуктовые рынки на территории города. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Соответствующее решение 16 апреля приняла Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Во исполнение решения областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, запретить деятельность всех продуктовых рынков на территории Львова с завтрашнего дня (прекратить деятельность сегодня до конца дня)", - говорится в решении комиссии.

Также комиссия разрешила проводить индивидуальные тренировки спортсменам штатных команд национальных сборных, при наличии средств индивидуальной защиты.

Ранее РБК-Украина писало, что в Сумской области на Пасху ужесточили карантинные ограничения. В частности, ввели запрет на нахождение граждан в общественных местах с субботы до вторника.

Также сообщалось, что 16 апреля во Львове сообщили о двух смертях от коронавируса. Умерла 52-летняя женщина, у которой была двухсторонняя пневмония, а также 66-летний мужчина с сахарным диабетом.