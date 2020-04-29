ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове могут заработать продовольственные рынки с 1 мая

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 20:28
Во Львове могут заработать продовольственные рынки с 1 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рынки возобновят работу только в случае соблюдения требований санитарного врача Украины

Комиссия Львовского горсовета решила возобновить работу продовольственных базаров, как только Кабинет министров обнародует соответствующее постановление в связи с смягчением карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Так, этот документ должны опубликовать 30 апреля, 1 мая рынки смогут работать, но при определенных условиях соблюдения карантина.

"Затем 30 апреля руководители продовольственных рынков должны подать в городскую комиссию письма об обязательстве придерживаться разработанных требований, установленных государственным санитарным врачом Украины", - говорится в сообщении.

То есть, должен производиться температурный скрининг работникам рынка, продавцам и посетителям. Все должны быть одеты в маски, продавцы могут продать товар, находясь на расстоянии 3 метра друг от друга.

Также на рынок должен быть ограничен допуск покупателей, обязательно установлены антисептики при входе, проведение дезинфекции территории.

Отметим, что запрещена стихийная торговля вокруг рынка.

"Рынки возобновят работу только в случае соблюдения требований санитарного врача Украины. Также комиссия приняла решение о предоставлении разрешения на возобновление работы с 12 мая заведениям питания, только в части работы летних площадок и обслуживания на вынос", - сообщила руководитель комиссии Львовского городского совета Галина Слична.

Напомним, городская власть Львова хочет разрешить работу летних площадок в ресторанах на следующий день после смягчения карантина. На сегодняшнем заседании городского штаба и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено обратиться с соответствующей просьбой к Кабинету министров.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на следующей неделе примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая. Среди шагов, в частности, рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина - в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

В Украине возник дефицит донорской крови из-за COVID-19 Три месяца пандемии: ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета
Новости Украины ЛьвоврынокКоронавирус
News
On Top