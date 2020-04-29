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Во Львове хотят разрешить работу летних площадок ресторанов

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 19:37
Во Львове хотят разрешить работу летних площадок ресторанов
Иллюстративное фото (flickr)

С 12 мая предлагается также разрешить работу заведений питания на вынос

Городская власть Львова хочет разрешить работу летних площадок в ресторанах на следующий день после смягчение карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовского штаба по противодействию коронавирусу.

На сегодняшнем заседании городского штаба и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено обратиться с соответствующей просьбой к Кабинету министров.

"Обратиться к правительству с просьбой разрешить работу заведений общественного питания в части летних площадок и обслуживания на вынос с 12 мая (по протоколу)", - говорится в решении.

Комиссия также просит возобновить с 12 мая работу некоторых учреждений торговли и предприятий, в частности, магазинов одежды, парикмахерских, магазинов стройматериалов, книжных и цветочных магазинов, фотосалонов и магазинов бытовой техники.

Кроме того, в соответствии с отдельным решением Кабмина, городская власть Львова просит разрешить посещение парков, лесопарков и скверов, а также спортивных площадок для индивидуальных занятий.

По состоянию на утро 29 апреля в Львове и области было зарегистрировано 405 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Из них - 13 летальных. Еще 66 пациентов выздоровели.

Напомним, Кабинет министров на следующей неделе примет ряд решений относительно ослабление карантина с 11 мая. Среди шагов, в частности, рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина - в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

Ранее правительство представило план выхода страны из карантина, состоящей из пяти этапов. Отметим, что работу заведений общественного питания с обслуживанием на вынос предлагается разрешить только на втором этапе.

Подробнее о том, как Украина будет выходить из карантина - в материале РБК-Украина.

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