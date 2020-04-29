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У Львові можуть запрацювати продовольчі ринки з 1 травня

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 20:28
У Львові можуть запрацювати продовольчі ринки з 1 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ринки відновлять роботу лише у разі дотримання вимог санітарного лікаря України

Комісія Львівської міськради вирішила відновить роботу продовольчих базарів, як тільки Кабінет міністрів оприлюднить відповідну постанову у зв'язку з пом’якшенням карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Так, цей документ мають опублікувати 30 квітня, тому 1 травня ринки зможуть працювати, але за певних умов дотримання карантину.

"Відтак 30 квітня керівники продовольчих базарів мають подати у міську комісію листи про зобов’язання дотримуватися розроблених вимог, встановлених державним санітарним лікарем України", - йдеться у повідомленні.

Тобто, повинен проводитися температурний скринінг працівникам ринку, продавцям і відвідувачам. Усі мають бути одягнені у маски, продавці можуть продати товар, перебуваючи на відстані 3 метри один від одного.

Також на ринок має бути обмежений допуск покупців, обов’язково встановлені антисептики при вході, проведення дезінфекції території.

Зазначимо, що заборонена стихійна торгівля довкола ринку.

"Ринки відновлять роботу лише у разі дотримання вимог санітарного лікаря України. Також комісія ухвалила рішення про надання дозволу на відновлення роботи з 12 травня закладам харчування, лише в частині роботи літніх майданчиків та обслуговування на виніс", - повідомила керівник комісії Львівської міської ради Галина Слічна.

Нагадаємо, міська влада Львова хоче дозволити роботу літніх майданчиків у ресторанах на наступний день після пом’якшення карантину. На сьогоднішньому засіданні міського штабу та міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено звернутись з відповідним проханням до Кабінету міністрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на наступному тижні ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня. Серед кроків, зокрема, розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину - в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.

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