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Во Львове горит локомотивное депо возле вокзала

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 20:11
Во Львове горит локомотивное депо возле вокзала
Фото: Святослав Шаповалов/Facebook

Пожар возник на площади 1000 м

Масштабный пожар на территории Локомотивного депо "Львов-Запад" на улице Таллинская 1, возник около 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, возгорание возникло в ремонтном цехе, горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м.

"На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлечено 17 спецавтомобилей. Угрозы для населения и прилегающих зданий нет", - говорится в сообщении.

По последним данным в 19:28 пожар локализовали.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине будет удерживаться высокая пожарная опасность (5 класса) в период с 28 по 30 июня.

Напомним. 26 июня произошел пожар под Киевом, в селе Петропавловская Борщаговка. На территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда. К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС. Позже стало известно, что пожар на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район, поскольку склады размещены на территории бывшего резинового завода.

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