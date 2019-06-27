Пожар на складах под Киевом потушили

Фото: пожар на складах (dsns.gov.ua)

Пожар потушили в 23:53

Пожар под Киевом в складском здании в селе Петропавловская Борщаговка ликвидировали 26 июня в 23:53. Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 июня в 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 тыс. 500 м2 (общая площадь 3тыс. 500 м2).

Позже стало известно, что из-за пожара на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район, ведь склады размещены на территории бывшего резинового завода. Проводились замеры воздуха на наличие концентраций опасных химических веществ: хлор, аммиак, кислород, углекислый газ, диоксид серы, сероводород, угарный газ, оксид азота.

Локализовать пожар спасателям удалось в 21:28, а полностью потушить более чем за два часа.