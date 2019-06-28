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У Львові горить локомотивне депо біля вокзалу

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 20:11
У Львові горить локомотивне депо біля вокзалу
Фото: Святослав Шаповалов/Facebook

Пожежа виникла на площі 1000 м

Масштабна пожежа на території Локомотивного депо "Львів-Захід" на вулиці Таллінська 1, виникла близько 17:00. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається в повідомленні, займання виникло у ремонтному цеху, горить покрівля, попередньо, на площі 1000 кв. м.

"На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи. До гасіння залучено 17 спецавтомобілів. Загрози для населення та прилеглих будівель немає", - йдеться в повідомленні.

За останніми даними о 19:28 пожежу локалізували.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні утримуватиметься  пожежна небезпека (5 класу)  у період з 28 по 30 червня.

Нагадаємо, 26 червня сталася пожежа під Києвом, в селі Петропавлівська Борщагівка. На території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду. До гасіння залучалося 75 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС. Пізніше стало відомо, що через пожежу на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район, адже склади розміщені на території колишнього гумового заводу.

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