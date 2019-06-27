ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    27.06.2019 - 17:38
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (pixabey.com)

Пожарная опасность сохранится в ближайшие дни

В Украине сохранится пожарная опасность (5 класса) в период с 28 по 30 июня. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам Укргидрометцентра, 28-30 июня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптика Натальи Диденко, в Украине на этой неделе ожидаются скачки температуры и колебания атмосферного давления. В частности, в начале недели температура воздуха по Украине будет превышать +30 градусов, а уже с 28 июня столбики термометров местами опустятся до +23 градусов.

Напомним, 26 июня произошел пожар под Киевом, в селе Петропавловская Борщаговка. На территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда.

Отметим, из-за жары в последние дни в Киеве растет уровень загрязнения воздуха. По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных показателей предельно-допустимой концентрации воздуха в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площади.

Балтийский циклон несет в Украину ливни и град Синоптик предупредила о сильном ливне с градом в Киеве
Новости Украины Гидрометцентрпожарная опасностьПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь