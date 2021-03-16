Львов развернет дополнительные госпитали для пациентов с COVID

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львов намерен развернуть дополнительные госпитали. Нынешний запас койко-мест в больницах уменьшается очень быстро.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
По его словам, за сутки во Львове госпитализировали 79 человек, выписали из больниц - 46. На лечении сейчас находятся 652 пациента, и большинство нуждается в обеспечении кислородом.
"Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник", - отметил Садовой.
На первом этапе развернут 366 коек:
Напомним, ранее сообщалось, что Львов готовится к очередному локдауну и переводит учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львовская область может войти в "красную зону" адаптивного карантина с максимальными ограничениями.