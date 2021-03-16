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Львов развернет дополнительные госпитали для пациентов с COVID

Автор: РБК-Украина

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львов намерен развернуть дополнительные госпитали. Нынешний запас койко-мест в больницах уменьшается очень быстро.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, за сутки во Львове госпитализировали 79 человек, выписали из больниц - 46. На лечении сейчас находятся 652 пациента, и большинство нуждается в обеспечении кислородом.

"Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник", - отметил Садовой.

На первом этапе развернут 366 коек:

  • амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице - 36 коек;
  • 2-ое поликлиническое отделение на ул. Мазепы - 150 коек;
  • 4-ая поликлиника на просп. Червоной Калины - 60 коек;
  • 2-ая поликлиника на ул. Симоненко - 70 коек;
  • 10-ая клиническая больница на ул. Бой-Желенского - 50 коек.

Напомним, ранее сообщалось, что Львов готовится к очередному локдауну и переводит учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львовская область может войти в "красную зону" адаптивного карантина с максимальными ограничениями.

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