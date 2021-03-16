Львів розгорне додаткові госпіталі для пацієнтів з COVID

За його словами, за добу у Львові госпіталізували 79 осіб, виписали з лікарень - 46. Зараз на лікуванні знаходяться 652 пацієнти, і більшість потребує забезпечення киснем.

"Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік", - зазначив Садовий.

На першому етапі розгорнуто 366 ліжок: