Ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки в Украине 9 642 новых случая

На утро 16 марта зафиксировано еще 9 642 новых случая коронавируса в Украине . При этом госпитализировали еще более 2 000 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине:

Также за сутки зафиксировали 264 летальных случая, выздоровели 6 202 украинца. По словам Степанова, сделано 76 509 тестирований - 38 738 методом ПЦР, 18 275 методом ИФА и 19 496 экспресс-тестов на антиген.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в связи с ухудшением ситуации с COVID Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" адаптивного карантина. Это означает введение самых строгих ограничений вплоть до остановки общественного транспорта, закрытия ресторанов и т.д.

В то же время министр настаивает на безопасности вакцины Covishield и призывает приоритетные группы первого этапа вакцинироваться от COVID.