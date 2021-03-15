Львов в полушаге от "красной зоны". Школы частично уходят на дистанционку

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина. В связи с этим в городе начинается первый этап локдауна - учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

По его словам, многие страны Европы на сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной зоны" уже действуют в четырех областях Украины.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в "красную зону", мы уже сегодня делаем первый шаг: с завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно", - отметил Садовой.

Соответственно, 1-4 классы продолжат ходить в школу. Он также отметил, что город находится в полушаге от "красной зоны", которая означает жесткие ограничения, вплоть до закрытия магазинов и рынков.