У Львівській області стався землетрус: що відомо

Землетруси в Україні

В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно у Карпатському регіоні. Один з останніх стався 29 липня у Чернівецькій області з магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера.

А перед тим, 13 липня, на Буковині зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,6. Епіцентр розташовувався поблизу селища Конятин на глибині 3 км. За класифікацією сейсмологів, обидва випадки належать до ледве відчутних.

Не лише Карпати іноді стають зоною сейсмічної активності. Так, 27 липня підземні поштовхи зафіксували поблизу Полтави. Їхня магнітуда склала 2,9 за шкалою Ріхтера, що відноситься до категорії "майже не відчутних".

Фахівці пояснюють, що Україна не є сейсмічно небезпечною територією, адже близько третини її площі лежить на Українському кристалічному щиті - стабільній геологічній структурі, якій понад 3 мільярди років.

Тут немає активних тектонічних розломів. Водночас поштовхи можуть приходити із сусідньої Румунії, зони Вранча - однієї з найактивніших сейсмічних зон Європи, що розташована лише за 110 км від українського кордону.

