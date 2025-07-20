Землетруси в Україні стають частішими: які області в зоні ризику та чи варто хвилюватися

У 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше пів десятка землетрусів. Хоча всі поштовхи були незначними окремі регіони країни все ж мають потенціал до сейсмічної активності, яка може сягати 7 балів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

Чи безпечна Україна з точки зору сейсмології

За словами вченого, Україну не можна назвати сейсмічно небезпечною територією, оскільки близько третини її площі лежить на Українському кристалічному щиті - стабільній геологічній структурі, якій понад 3 мільярди років. Тут немає активних тектонічних розломів. Проте поштовхи можуть приходити із сусідньої Румунії, зони Вранча - однієї з найактивніших сейсмічних зон Європи, розташованої лише за 110 км від українського кордону.

Найбільш сейсмонебезпечні регіони

До сейсмічно активних зон в Україні відносять:

Крим;

Частину Одеської, Чернівецької областей;

Карпатський регіон;

Львівську, Тернопільську, Вінницьку, Кіровоградську області.

Також незначні землетруси можливі в районах тектонічних розломів самого Українського щита, зокрема в Полтавській і Криворізькій зонах. Але ці поштовхи неглибокі та не мають великої сили.

Чому останнім часом фіксують більше землетрусів

Науковець пояснює, що у 2023-2024 роках кількість зафіксованих землетрусів зросла по всій Європі. Водночас зростає і якість сейсмологічного обладнання, що дозволяє виявляти навіть найменші підземні поштовхи, які раніше залишалися поза увагою.

"Це природний хвилеподібний процес - то більше, то менше. Тенденції до зростання кількості землетрусів немає", - пояснив Гринь.

Чи можуть бути землетруси у центральній Україні

Наприклад, на Полтавщині землетруси виникають через розломи в самій структурі кристалічного щита. Їх глибина - 3-4 км, а сила зазвичай не перевищує 4 балів. Такі поштовхи вважаються “розвантаженням” напружень між блоками ґрунту.

Цікавий приклад - район Новодністровського гідрокаскаду на стику Чернівецької, Вінницької та Хмельницької областей. До заповнення комплексу водою фіксувалися поштовхи силою 4-4,5 бала, але після створення водосховища відбувся перерозподіл навантажень, і тепер тут виникають лише незначні поштовхи силою до 2,5 бала.

Землетруси на 2-4 бали: чи є загроза

Такі поштовхи не становлять загрози: можуть дзвеніти вікна, хитатися рослини, але ніякої реальної шкоди вони не несуть. Найсильніший землетрус, що відчувався по всій Україні, стався ще в березні 1977 року в румунській зоні Вранча - в епіцентрі сила сягала 7,4 бала, у Києві - близько 5.

"Будинки хиталися, всі вийшли на вулицю. Люди думали, що почалася ядерна війна", - згадав науковець.

Україна загалом залишається сейсмічно стабільною країною, однак певні регіони можуть зазнавати поштовхів середньої сили. Панікувати не варто - більшість землетрусів тут не мають потенціалу завдати серйозної шкоди. Але розуміння ризиків та сучасне сейсмоспостереження залишаються важливими інструментами для забезпечення безпеки.