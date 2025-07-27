Біля Полтави зафіксували черговий землетрус: наскільки він був сильним

В Україні 27 липня зафіксували землетрус поблизу Полтави. Його магнітуда склала 2,9 за шкалою Рихтера, що відносить його до класифікації "майже не відчутних".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю України.

"27 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі н.п. Старі Санжари, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7,1 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - сказано у повідомленні.

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Зазначимо, що з початку 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше пів десятка землетрусів. Хоча всі поштовхи були незначними окремі регіони країни все ж мають потенціал до сейсмічної активності, яка може сягати 7 балів.

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