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У Чернівецькій області стався землетрус: що відомо

Вівторок 29 липня 2025 09:14
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У Чернівецькій області стався землетрус: що відомо Фото: землетрус у Чернівецькій області був не дуже сильним (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Зранку у вівторок, 29 липня, в Україні було зафіксовано землетрус. Він відбувся у Чернівецькій області й досяг магнітуди 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи почалися поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району. Епіцентр залягав на глибині 2 км. Підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера,

За класифікацією сейсмологів, це був ледве відчутний землетрус, який зазвичай не становить небезпеки для населення та інфраструктури.

У Чернівецькій області стався землетрус: що відомо

Землетруси в Україні

Нагадаємо, 13 липня у Чернівецькій області також фіксували землетрус із трохи вищою магнітудою 2,6. А 27 липня в Україні зафіксували землетрус поблизу Полтави. Його магнітуда склала 2,9 за шкалою Рихтера, що також відносить його до класифікації "майже не відчутних".

Варто додати, що незначні сейсмічні коливання періодично фіксуються в регіонах Західної України, зокрема в Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях, через близькість до Карпатського сейсмоактивного поясу.

З початку 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше пів десятка землетрусів. Хоча всі поштовхи були незначними окремі регіони країни все ж мають потенціал до сейсмічної активності, яка може сягати 7 балів.

Детальніше про те, чи можуть вибухи під час війни провокувати землетруси в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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