У Львівській області сталася ДТП: трасу Київ-Чоп перекрили

ДТП з постраждалими сталася у Львівській області у суботу, 13 січня. Поліція перекрила трасу Київ-Чоп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України у Telegram.
Аварія сталася біля міста Винники. Правоохоронці наголошують, що внаслідок ДТП є потерпілі. Інших деталей інциденту та кількість постраждалих не називають.
Через дорожню аварію рух трасою державного значення Київ-Чоп частково перекрили.
"Рух на цій ділянці дороги перекритий. На місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Патрульні організували реверсний рух транспорту. Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах та враховувати погодні умови.
Фото: у Львівській області сталася ДТП з постраждалими (t.me/patrolpolice_ua)
Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто. Рух транспорту трасою Київ-Чоп теж був ускладнений.
За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.
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