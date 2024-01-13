UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області сталася ДТП: трасу Київ-Чоп перекрили

Фото: у Львівській області сталася ДТП з постраждалими (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з постраждалими сталася у Львівській області у суботу, 13 січня. Поліція перекрила трасу Київ-Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України у Telegram.

Аварія сталася біля міста Винники. Правоохоронці наголошують, що внаслідок ДТП є потерпілі. Інших деталей інциденту та кількість постраждалих не називають.

Через дорожню аварію рух трасою державного значення Київ-Чоп частково перекрили.

"Рух на цій ділянці дороги перекритий. На місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Патрульні організували реверсний рух транспорту. Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах та враховувати погодні умови.

Фото: у Львівській області сталася ДТП з постраждалими (t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто. Рух транспорту трасою Київ-Чоп теж був ускладнений.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛьвівська областьполицияАвария