Во Львовской области произошло ДТП: трассу Киев-Чоп перекрыли

Авария произошла возле города Винники. Правоохранители отмечают, что в результате ДТП есть потерпевшие. Другие детали инцидента и количество пострадавших не называют.

Из-за дорожной аварии движение на трассе государственного значения Киев-Чоп частично перекрыли.

"Движение на этом участке дороги перекрыто. На месте происшествия работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Патрульные организовали реверсное движение транспорта. Полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.

Фото: во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими (t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, 3 января под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. Движение транспорта по трассе Киев-Чоп тоже было затруднено.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.