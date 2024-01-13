ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львовской области произошло ДТП: трассу Киев-Чоп перекрыли

Винники, Суббота 13 января 2024 14:19
UA EN RU
Во Львовской области произошло ДТП: трассу Киев-Чоп перекрыли Фото: во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Наталья Юрченко

ДТП с пострадавшими произошло во Львовской области в субботу, 13 января. Полиция перекрыла трассу Киев-Чоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.

Авария произошла возле города Винники. Правоохранители отмечают, что в результате ДТП есть потерпевшие. Другие детали инцидента и количество пострадавших не называют.

Из-за дорожной аварии движение на трассе государственного значения Киев-Чоп частично перекрыли.

"Движение на этом участке дороги перекрыто. На месте происшествия работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Патрульные организовали реверсное движение транспорта. Полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.

Во Львовской области произошло ДТП: трассу Киев-Чоп перекрыли

Фото: во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими (t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, 3 января под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. Движение транспорта по трассе Киев-Чоп тоже было затруднено.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область полиция Авария
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту