У Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП: є загиблі

Зазначається, що аварія сталася близько 14:30 вчора, 16 грудня. За даними ЗМІ, легковий автомобіль Ford Focus на військових номерах зіткнувся з вантажівкою Volvo. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

В легковику було четверо осіб: заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор, підполковник Кравець Василь, солдат Сологуб Дмитро та громадянка Дубровська Наталія. Всі четверо загинули внаслідок ДТП. Вони отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків.

Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

У Держспецтрансслужби, яка входить до структури Міноборони, зазначають, що є співробітники були у робочому відряджені.

Фото: полковник Жигунов Віктор (facebook.com/uadsst)