Во Львовской области авто с военными попало в ДТП: есть погибшие

Отмечается, что авария произошла около 14:30 вчера, 16 декабря. По данным СМИ, легковой автомобиль Ford Focus на военных номерах столкнулся с грузовиком Volvo. Предварительно известно, что авария произошла во время совершения легковушкой обгона.

В легковушке находились четыре человека: заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор, подполковник Кравец Василий, солдат Сологуб Дмитрий и гражданка Дубровская Наталья. Все четверо погибли в результате ДТП. Они получили несовместимые с жизнью травмы и умерли до приезда медиков.

Водитель фуры получил острую реакцию на стресс, ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

В Госспецтрансслужбы, которая входит в структуру Минобороны, отмечают, что сотрудники были в рабочей командировке.

Фото: полковник Жигунов Виктор (facebook.com/uadsst)

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