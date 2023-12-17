RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области авто с военными попало в ДТП: есть погибшие

Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП с военными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

ДТП с военными произошло во Львовской области 16 декабря. В результате аварии есть погибшие, в частности, один из руководителей Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецтрансслужбу в Facebook и Zaxid.net.

Отмечается, что авария произошла около 14:30 вчера, 16 декабря. По данным СМИ, легковой автомобиль Ford Focus на военных номерах столкнулся с грузовиком Volvo. Предварительно известно, что авария произошла во время совершения легковушкой обгона.

В легковушке находились четыре человека: заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор, подполковник Кравец Василий, солдат Сологуб Дмитрий и гражданка Дубровская Наталья. Все четверо погибли в результате ДТП. Они получили несовместимые с жизнью травмы и умерли до приезда медиков.

Водитель фуры получил острую реакцию на стресс, ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

В Госспецтрансслужбы, которая входит в структуру Минобороны, отмечают, что сотрудники были в рабочей командировке.

Фото: полковник Жигунов Виктор (facebook.com/uadsst)

Новость дополняется...

 

Напомним, 7 декабря под Изюмом произошла масштабная авария. Полицейские сообщали о шести погибших и семи пострадавших в результате ДТП.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЛьвовская областьАвария