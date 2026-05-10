На Львовщине мужчина после драки взялся за ружье после драки

На Львовщине мужчина после драки взялся за ружье

15:25 10.05.2026 Вс
На Львовщине задержали мужчину, который открыл огонь во время конфликта
aimg Сергей Козачук
Фото: полиция задержала 40-летнего мужчину за стрельбу на Львовщине (facebook.com/zaporizhiapolice)
На Львовщине бытовой конфликт между мужчинами перерос в стрельбу. Один из участников драки выстрелил в автомобиль своего оппонента из охотничьего ружья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали инцидента

По информации правоохранителей, происшествие произошло в одном из сел Львовского района. Между 40-летним местным жителем и 47-летним жителем соседнего села вспыхнула словесная перепалка, которая впоследствии перешла в физическое противостояние.

После драки младший участник конфликта решил применить оружие. Он взял охотничье ружье и произвел выстрел в автомобиль Audi Q5, принадлежавший его противнику.

В результате инцидента люди не пострадали, однако транспортное средство получило технические повреждения.

Фото: на Львовщине конфликт между мужчинами перерос в стрельбу (facebook.com/полиция Львовской области)

Задержание и подозрение

Правоохранители задержали стрелка на месте происшествия, а оружие изъяли для проведения экспертиз.

"Правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а оружие, из которого были произведены выстрелы, изъяли и направили на экспертное исследование", - сообщили в полиции.

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит суровое наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оборот оружия и подобные инциденты

Напомним, в последнее время в Украине активизировались дискуссии о легализации оружия для самозащиты. В частности, министр внутренних дел Игорь Клименко сделал новое заявление относительно короткоствола для гражданских, отметив, что МВД готово к принятию соответствующего закона. Консультации с народными депутатами по этому поводу должны были начаться в конце апреля.

Также правоохранители продолжают расследование резонансных преступлений с использованием оружия. Недавно следствие установило полную хронологию событий во время теракта в Киеве, который произошел 18 апреля, и сформировало детальный портрет нападавшего.

Кроме этого, в Одессе зафиксирован очередной случай вооруженной агрессии в общественном месте. В Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии, после чего злоумышленника оперативно задержала полиция.

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
