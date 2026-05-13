Ціни злетіли на 35%: де за рік найбільше здорожчали однокімнатні квартири

08:00 13.05.2026 Ср
3 хв
Київ чи Львів: хто зараз є лідером із вартості житла?
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку однокімнатних квартир в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Ринок вторинної нерухомості демонструє стрімке зростання у західних та центральних регіонах. Найбільший стрибок цін зафіксовано в Тернополі, де вартість житла злетіла на третину за рік.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Рекордсмен зростання: Тернопіль став лідером ринку з аномальним приростом ціни у +35% за рік.
  • Цінова дуель: Львів (72 700 доларів) та Київ (72 500 доларів) фактично зрівнялися у вартості, тримаючи найвищий цінник в країні.
  • Південний прорив: Одеса показала стрімке відновлення (+22%), наздогнавши за вартістю західноукраїнські міста.
  • Зниження вартості: Запоріжжя залишається єдиним великим ринком, де ціна впала на 9%.

Ситуація на ринку однокімнатних квартир

Нинішня карта цін чітко розділяє Україну на зони з різною інвестиційною привабливістю. Західний регіон перестав бути просто "безпечною гаванню" і перетворився на ринок з найвищим порогом входу.

Те, що Львів тепер коштує дорожче за Київ (хоч і на символічні 200 доларів), свідчить про глибоку зміну пріоритетів покупців.

Тернопіль та Вінниця демонструють динаміку, притаманну ринкам, що розвиваються: велика кількість релокованого бізнесу та стабільний попит на оренду провокують інвесторів скуповувати "вторинку", що миттєво штовхає ціни вгору.

Перелік міст із найвідчутнішим приростом цін на однокімнатні квартири:

  • Тернопіль: +35% (49 300 доларів) - абсолютний лідер за темпами зростання.
  • Одеса: +22% (49 400 доларів) - місто демонструє неочікувано високу динаміку відновлення цін.
  • Вінниця: +18% (52 000 доларів) - стабільний попит штовхає вартість вгору.
  • Суми: +16% (26 800 доларів) - попри близькість до кордону, ціни суттєво підскочили.
  • Рівне: +14% (55 000 доларів).
  • Київ: +13% (72 500 доларів) - столиця зберігає високі темпи подорожчання та лідерство за ціною.
  • Львів: +12% (72 700 доларів) - фактично зрівнявся за вартістю з Києвом.
  • Луцьк: +11% (54 000 доларів).
  • Хмельницький: +11% (39 500 доларів).
  • Чернівці: +10% (57 500 доларів).

Ціни злетіли на 35%: де за рік найбільше здорожчали однокімнатні квартириЦіни на однокімнатні квартири на вторинному риинку України (скриншот)

Де ціни тримаються і навіть впали

Натомість ситуація на Сході та Півдні залишається контрастною. Якщо Одеса демонструє адаптивність і готовність покупців ризикувати, то Харків та Дніпро показують дуже стримане зростання (+8% та +3% відповідно).

Це вказує на те, що ринок там стабілізувався, але ще не готовий до активного цінового ралі через безпекові фактори.

Найбільш тривожна динаміка спостерігається у прифронтових зонах, як-от у Запоріжжі, де негативний приріст свідчить про перенасичення пропозиції при низькому платоспроможному попиті. Там житло здешевшало на 9%.

Читайте також про те, що в Україні зросли ціни на довгострокову оренду приватних будинків. Найбільше житло подорожчало у Запоріжжі, втім найдорожчим містом залишається Київ.

Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік здорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14% у валюті. Основна причина цього - високий попит і відносна безпека регіону.

