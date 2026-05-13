Ціни злетіли на 35%: де за рік найбільше здорожчали однокімнатні квартири
Ринок вторинної нерухомості демонструє стрімке зростання у західних та центральних регіонах. Найбільший стрибок цін зафіксовано в Тернополі, де вартість житла злетіла на третину за рік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- Рекордсмен зростання: Тернопіль став лідером ринку з аномальним приростом ціни у +35% за рік.
- Цінова дуель: Львів (72 700 доларів) та Київ (72 500 доларів) фактично зрівнялися у вартості, тримаючи найвищий цінник в країні.
- Південний прорив: Одеса показала стрімке відновлення (+22%), наздогнавши за вартістю західноукраїнські міста.
- Зниження вартості: Запоріжжя залишається єдиним великим ринком, де ціна впала на 9%.
Ситуація на ринку однокімнатних квартир
Нинішня карта цін чітко розділяє Україну на зони з різною інвестиційною привабливістю. Західний регіон перестав бути просто "безпечною гаванню" і перетворився на ринок з найвищим порогом входу.
Те, що Львів тепер коштує дорожче за Київ (хоч і на символічні 200 доларів), свідчить про глибоку зміну пріоритетів покупців.
Тернопіль та Вінниця демонструють динаміку, притаманну ринкам, що розвиваються: велика кількість релокованого бізнесу та стабільний попит на оренду провокують інвесторів скуповувати "вторинку", що миттєво штовхає ціни вгору.
Перелік міст із найвідчутнішим приростом цін на однокімнатні квартири:
- Тернопіль: +35% (49 300 доларів) - абсолютний лідер за темпами зростання.
- Одеса: +22% (49 400 доларів) - місто демонструє неочікувано високу динаміку відновлення цін.
- Вінниця: +18% (52 000 доларів) - стабільний попит штовхає вартість вгору.
- Суми: +16% (26 800 доларів) - попри близькість до кордону, ціни суттєво підскочили.
- Рівне: +14% (55 000 доларів).
- Київ: +13% (72 500 доларів) - столиця зберігає високі темпи подорожчання та лідерство за ціною.
- Львів: +12% (72 700 доларів) - фактично зрівнявся за вартістю з Києвом.
- Луцьк: +11% (54 000 доларів).
- Хмельницький: +11% (39 500 доларів).
- Чернівці: +10% (57 500 доларів).
Ціни на однокімнатні квартири на вторинному риинку України (скриншот)
Де ціни тримаються і навіть впали
Натомість ситуація на Сході та Півдні залишається контрастною. Якщо Одеса демонструє адаптивність і готовність покупців ризикувати, то Харків та Дніпро показують дуже стримане зростання (+8% та +3% відповідно).
Це вказує на те, що ринок там стабілізувався, але ще не готовий до активного цінового ралі через безпекові фактори.
Найбільш тривожна динаміка спостерігається у прифронтових зонах, як-от у Запоріжжі, де негативний приріст свідчить про перенасичення пропозиції при низькому платоспроможному попиті. Там житло здешевшало на 9%.
Читайте також про те, що в Україні зросли ціни на довгострокову оренду приватних будинків. Найбільше житло подорожчало у Запоріжжі, втім найдорожчим містом залишається Київ.
Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік здорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14% у валюті. Основна причина цього - високий попит і відносна безпека регіону.