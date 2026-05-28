Львов дороже Киева на 15%: сколько стоит квадратный метр в новостройках Украины

08:00 28.05.2026 Чт
3 мин
Где больше всего подскочили цены за год
aimg Василина Копытко
Что происходит на первичном рынке недвижимости (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Лидером по стоимости новостроек остается Львов. Здесь цена зафиксировалась на уровне 1490 долларов за метр квадратный. Однако больше всего цена выросла в Хмельницком - на 16% за год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Главное:

  • Ценовой лидер: Самая дорогая первичка зафиксирована во Львове - 1 490 долларов за кв. м (+13% за год), тогда как в Киеве цена составляет 1 300 долларов (0% изменений).
  • Стремительный прирост: Больше всего за год медианная стоимость "квадрата" выросла в Хмельницком (+16%) и Житомире (+14%).
  • Предложение на рынке: Больше всего жилых комплексов сейчас строится и продается в Киеве (188 ЖК) и Львове (154 ЖК).
  • Динамика цен четко демонстрирует смещение интереса покупателей и девелоперов в сторону западных и центральных регионов Украины.

География цен: сколько стоит квадратный метр

Ситуация на первичном рынке недвижимости остается неоднородной. В то время как прифронтовые регионы демонстрируют падение стоимости, в относительно безопасных областях цены продолжают ползти вверх.

  • Западные области: Кроме Львова, высокие цены держатся в Ужгороде (1 150 долларов, +4%), Ровно (1 050 долларов, +11%) и Черновцах (1 000 долларов, где зафиксировано незначительное проседание на 1%).
  • Центр и Юг: Одесса удерживает планку в 1 160 долларов за кв. м (+5%), Винница предлагает жилье по 1 100 долларов (+10%), а Днепр - по 1 090 долларов (+1%).
  • Дефицит и падение: Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье (540 долларов, падение на 11%) и Сумах (590 долларов, падение на 5%). Данных для анализа в Луганской, Донецкой, Херсонской области и АР Крым нет.

Львов дороже Киева на 15%: сколько стоит квадратный метр в новостройках УкраиныЦены на первичном рынке Украины за 1 кв. м (скриншот)

Количество новостроек: где рынок самый активный

Несмотря на нулевой годовой прирост в цене, Киев остается абсолютным лидером по количеству объектов в продаже - сейчас в столице активны 188 ЖК (+11% за год). На втором месте идет Львов со 154 комплексами (+15%).

Самую высокую динамику прироста новых площадок зафиксировали в Житомире - количество ЖК в продаже там выросло сразу на 35% (до 23 объектов).

В то же время существенное сокращение предложения наблюдается в Тернополе (минус 29% за год, осталось 48 ЖК) и Сумах (минус 25%, осталось всего 6 ЖК), что свидетельствует о замедлении темпов нового строительства в этих городах.

Читайте также о том, что рынок вторичной недвижимости демонстрирует стремительный рост в западных и центральных регионах. Больше всего цены выросли в Тернополе - здесь стоимость жилья взлетела на треть за год.

Ранее мы писали о том, что во Львове однокомнатные квартиры за год подорожали на 9%, а трехкомнатные - на 14% в валюте. Эксперты это объясняют высоким спросом и относительной безопасностью региона.

