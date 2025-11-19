Львів накрив густий дим після удару РФ: містян просять терміново закрити вікна

Масована атака 19 листопада

РБК-Україна раніше писало про нічну атаку РФ на Україну, під час якої ворог застосував дрони та різні типи ракет, зокрема "Кинджал". На Львівщині внаслідок обстрілів пошкоджено енергооб’єкт, деревообробне підприємство та склад, виникли пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, а всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

На тлі масованого російського удару Польща підняла в повітря союзну авіацію - у небо злетіли винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення. Це стало реакцією на атаки РФ по західних областях України.

Цієї ночі Росія також здійснила масштабний обстріл Харкова дронами-камікадзе "Герань-2". Постраждали щонайменше 36 людей, серед них двоє дітей.

У Тернополі внаслідок атаки дронами та ракетами пошкоджено будівлі та житлові будинки. На місцях влучань працюють рятувальники та всі необхідні служби.