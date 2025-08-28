У Луцьку підняли ціни на маршрутки: скільки тепер платити пасажирам

Відсьогодні, 28 серпня, в Луцьку почали діяти нові тарифи на проїзд пасажирів у маршрутках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на misto.media.
Рішення про зміну вартості проїзду в маршрутках Луцька схвалили у середу, 20 серпня, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
З відповідною ініціативою перевізники виступили ще в липні, аргументуючи необхідність підняття тарифів:
Впродовж 10 днів рішення виконкому мали надрукувати в ЗМІ, щоб наступного після цього дня воно набуло чинності.
У середу, 27 серпня, рішення виконавчого комітету ЛМР №500-1 "Про вартість проїду в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху" було надруковане в місцевій газеті "Луцький замок".
Отже, сьогодні, 28 серпня, рішення щодо підвищення вартості проїзду набуло чинності.
Раніше дорослі пасажири у луцьких маршрутках платили по 14 гривень, а учні - по 7 гривень (такий тариф ввели ще влітку 2022 року).
Тепер же вартість проїзду дорослих пасажирів становить 18 гривень, а школярів - 9 гривень.
"У Луцьку за день одна маршрутка перевозить у середньому 545 пасажирів, за рік - 199 тисяч", - зауважили раніше у misto.media.
