Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Луцьку підняли ціни на маршрутки: скільки тепер платити пасажирам

Платити за проїзд у маршрутках Луцька доведеться більше (фото: suspilne.media/lutsk)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 28 серпня, в Луцьку почали діяти нові тарифи на проїзд пасажирів у маршрутках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на misto.media.

Як саме змінилась вартість проїзду в Луцьку

Рішення про зміну вартості проїзду в маршрутках Луцька схвалили у середу, 20 серпня, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.

З відповідною ініціативою перевізники виступили ще в липні, аргументуючи необхідність підняття тарифів:

  • збільшенням удвічі вартості страхування, техобслуговування;
  • збільшенням витрат на дизпаливо;
  • здорожчанням ремонту;
  • необхідністю купувати запчастини для автобусів у Європі;
  • нестачею кадрів і потребою їх бронювати.

Впродовж 10 днів рішення виконкому мали надрукувати в ЗМІ, щоб наступного після цього дня воно набуло чинності.

У середу, 27 серпня, рішення виконавчого комітету ЛМР №500-1 "Про вартість проїду в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху" було надруковане в місцевій газеті "Луцький замок".

Публікація, розміщена в газеті "Луцький замок" (скриншот: misto.media)

Отже, сьогодні, 28 серпня, рішення щодо підвищення вартості проїзду набуло чинності.

Раніше дорослі пасажири у луцьких маршрутках платили по 14 гривень, а учні - по 7 гривень (такий тариф ввели ще влітку 2022 року).

Тепер же вартість проїзду дорослих пасажирів становить 18 гривень, а школярів - 9 гривень.

"У Луцьку за день одна маршрутка перевозить у середньому 545 пасажирів, за рік - 199 тисяч", - зауважили раніше у misto.media.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві здорожчали транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті.

Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко нещодавно повідомив, що ціни на проїзд в Києві можуть зрости через нестачу 8 млрд гривень у бюджеті.

Читайте також, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

Луцькоплата проїздуАвтомобільний рухмаршрутчикАвтобуси