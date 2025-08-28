RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Луцке подняли цены на маршрутки: сколько теперь платить пассажирам

Платить за проезд в маршрутках Луцка придется больше (фото: suspilne.media/lutsk)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 28 августа, в Луцке начали действовать новые тарифы на проезд пассажиров в маршрутках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на misto.media.

Как именно изменилась стоимость проезда в Луцке

Решение об изменении стоимости проезда в маршрутках Луцка приняли в среду, 20 августа, во время заседания исполнительного комитета Луцкого городского совета.

С соответствующей инициативой перевозчики выступили еще в июле, аргументируя необходимость поднятия тарифов:

  • увеличением вдвое стоимости страхования, техобслуживания;
  • увеличением расходов на дизтопливо;
  • подорожанием ремонта;
  • необходимостью покупать запчасти для автобусов в Европе;
  • нехваткой кадров и необходимостью их бронировать.

В течение 10 дней решение исполкома должны были напечатать в СМИ, чтобы на следующий после этого день оно вступило в силу.

В среду, 27 августа, решение исполнительного комитета ЛГС №500-1 "О стоимости проезда в автобусах, работающих на городских автобусных маршрутах в обычном режиме движения" было напечатано в местной газете "Луцкий замок".

Публикация, размещенная в газете "Луцкий замок" (скриншот: misto.media)

Следовательно, сегодня, 28 августа, решение о повышении стоимости проезда вступило в силу.

Ранее взрослые пассажиры в луцких маршрутках платили по 14 гривен, а ученики - по 7 гривен (такой тариф ввели еще летом 2022 года).

Теперь же стоимость проезда взрослых пассажиров составляет 18 гривен, а школьников - 9 гривен.

"В Луцке за день одна маршрутка перевозит в среднем 545 пассажиров, за год - 199 тысяч", - отметили ранее в misto.media.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве подорожали транспортные карты для оплаты проезда в городском транспорте.

Тем временем во Львове запустили так называемый "единый" месячный безлимитный проездной на весь транспорт.

Вместе с тем народный депутат Алексей Гончаренко недавно сообщил, что цены на проезд в Киеве могут вырасти из-за недостатка 8 млрд гривен в бюджете.

Читайте также, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

