Через вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн в Києві зростуть ціни на проїзд, - нардеп

Київ, Середа 27 серпня 2025 12:46
UA EN RU
Через вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн в Києві зростуть ціни на проїзд, - нардеп Фото: в Києві зростуть ціни на проїзд через рішення центральної влади (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Через вилучення центральною владою з бюджету Києва 8 млрд грн на премії чиновникам "Укрзалізниці" у Києві зросте ціна на проїзд в громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"В Києві підвищиться ціна на громадський транспорт, бо Офіс вилучив 8 млрд грн на премії чиновникам. Ось документ Департаменту фінансів КМДА в якому чітко сказано: 8 млрд, мали йти, в тому числі, на транспорт, дороги, школи, лікарні. Ці гроші Банкова вкрала у киян. Київ не може підтримувати старі тарифи на проїзд, бо створена "слугами" бюджетна дірка - величезна", - написав нардеп.

Ціни на проїзд в Києві зростуть через нестачу 8 млрд грн в бюджеті (t.me/oleksiihoncharenko)

Він наголосив, що в столиці завжди були найнижчі в Україні ціни на проїзд в комунальному транспорті, але через дії центральної влади, тарифи виростуть в декілька разів.

"Розкоші Банкової не витягує навіть бюджет Києва. Тут завжди були найнижчі в країні ціни на транспорт. Зараз - 8 грн за одну поїздку і 6,50 грн, якщо їздиш постійно. Мешканці інших міст можуть порівняти зі своїми. Тепер проїзд у транспорті в Києві зросте у декілька разів. І все це - заради того, щоб збільшити премії чиновникам. Не дякуй-те!" - заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що 20 серпня Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які передбачають вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва.

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, ці гроші столиця планувала витратити на компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті, допомогу військовим, доплати бюджетникам тощо.

Військові також масово розкритикували вилучення у Києва коштів, заявивши, що центральна влада позбавила місто можливості допомагати ЗСУ.

