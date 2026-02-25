В Луцке мужчина обстрелял военных ТЦК: подробности

В Луцке вчера днем, 24 февраля, неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в сторону военнослужащих ТЦК, нападающего задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.

"24 февраля 2026 года в городе Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин совершил несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападающего оперативно обезвредили, а оружие изъяли и передали работникам полиции. Никто из военных не пострадал, сейчас продолжаются следственные действия.

"Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины", - добавили в ТЦК.