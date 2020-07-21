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У Луцьку розпочався штурм автобуса із заручниками, затриманий терорист

Вівторок 21 липня 2020 21:44
У Луцьку розпочався штурм автобуса із заручниками, затриманий терорист
Фото: захоплення заручників в Луцьку (konkurent ua)
Автор: Лера Полищук

Правоохоронці затримали чоловіка

У Луцьку розпочався штурм автобуса, в якому знаходилися заручники. Правоохоронці затримали Максима Кривоша.

Про це повідомив Арсен Аваков в Twitter.

Чоловік почав випускати заручників, після чого правоохоронці поклали на землю чоловіка і заламали йому руки.

На місці події пролунав потужний вибух. Біля автобуса стоять важка техніка, БТР і "швидка".

Нагадаємо, Кривоша відпустив трьох заручників після розмови з Зеленським.

Пізніше президент Володимир Зеленський записав відеозвернення на вимогу терориста.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

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